Tìm thấy nạn nhân livestream vụ sạt lở ở Hà Giang

Công an tỉnh Hà Giang thông tin, trưa nay 30-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T.Đ.Đ, một trong 4 nạn nhân mất tích do sạt lở đất và lũ quét tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Anh T.Đ.Đ chính là một trong những người đã dùng điện thoại quay lại và phát livestream vụ sạt lở núi tại thôn Nậm Buông (xã Việt Vinh) trên Quốc lộ 2 sáng qua, 29-9.



Trong clip phát trực tiếp trên mạng xã hội, anh T.Đ.Đ đứng trước một chiếc xe tải để quay lại hiện tượng quả đồi bên Quốc lộ 2 đang dịch chuyển và sạt xuống, đồng thời hô hào mọi người nên khẩn trương sơ tán, không nên đi vào khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên sau đó, chỉ trong tích tắc, đoạn clip tắt và mọi người không còn nhận được thông tin phản hồi của anh trên mạng xã hội.

Lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể anh T.Đ.Đ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Theo Công an tỉnh Hà Giang, sáng nay, dù trời mưa to, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn diễn ra khẩn trương tại hiện trường. Vụ sạt lở lớn do mưa kéo dài từ ngày 29-9 trên địa bàn huyện Bắc Quang đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, khiến 2 người chết và 4 người mất tích. Quốc lộ 2 bị ách tắc, nhiều hộ dân đã phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Theo cập nhật thống kê thiệt hại cho thấy có 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 17 ngôi nhà khác bị thiệt hại nghiêm trọng. 56 hộ dân với 222 nhân khẩu ở thôn Thượng Mỹ (xã Việt Vinh) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đã phải di dời khẩn cấp...

Vẫn còn ít nhất 3 nạn nhân đang mất tích và con số chưa rõ chính xác là bao nhiêu do chưa nhận được đủ thông tin

Đến nay, tại khu vực sạt lở, vẫn còn 3 nạn nhân mất tích và công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và mưa lớn, nước chảy từ khe núi ra nhiều, nguy cơ sạt lở đất tiếp.

Đến thời điểm này, do chưa xác định được số lượng người bị vùi lấp, thông tin ban đầu chỉ dựa trên thông tin của người thân trình báo nghi bị nạn, nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

Với tổng khối lượng đất đá tràn xuống tới hơn 20.000m3, tại khu vực sạt lở đất ở thôn Nậm Buông, đến chiều 30-9 vẫn chưa thể thông xe.

Nguy cơ sạt lở trên Quốc lộ 2 còn cao nên cơ quan chức năng đã cấm đường, phân luồng và điều tiết giao thông

​Song song với triển khai công tác tìm kiếm người mất tích, Công an tỉnh Hà Giang cũng đã tích cực hỗ trợ các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn. Đồng thời Sở GTVT tỉnh Hà Giang và Công an tỉnh Hà Giang đã phân luồng, cắt cử cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân di chuyển sang những tuyến đường tránh để đảm bảo an toàn giao thông.

VĂN PHÚC