Hà Giang tiếp tục mưa như trút, việc tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở bị gián đoạn

Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm qua đến sáng sớm 30-9, trên địa bàn các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu… có mưa diện rộng dưới tác động của sóng không khí lạnh.

Bản đồ các địa điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét ở tỉnh Hà Giang sáng 30-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Tình hình mưa lớn kéo dài đã gây ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở nhiều khu vực, đe dọa đến an toàn của người dân, nhất là ở các vùng trũng.

Ghi nhận tại tỉnh Hà Giang, lúc 1 giờ ngày 30-9, nhiều nơi mưa rất to. Sét đánh liên hồi từ 1 đến 4 giờ sáng mới dừng. Theo chia sẻ của người dân huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), đêm qua, hầu như không ai ngủ vì mưa to kèm theo sấm sét. Chị Vũ Kiều Nga chia sẻ, cả đêm, nhiều người hầu như không ngủ, mưa to kèm sấm sét khiến ai cũng lo lắng.

Do mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất ở khu vực quốc lộ 2 tăng cao. Tại xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang), lãnh đạo UBND xã cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở tại Km49 (quốc lộ 2) phải tạm dừng từ đêm qua. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân chưa được tìm thấy. Dự kiến, hôm nay, 30-9, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục.

Xe cộ bị dòng đất hất xuống mép suối trong vụ sạt núi ở xã Việt Vinh sáng 29-9. Ảnh: CTV

Như Báo SGGP thông tin, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra sáng 29-9 tại Km49 (quốc lộ 2) qua thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh. Lực lượng chức năng đã khẩn trương tìm kiếm và khắc phục hậu quả. Đến chiều 29-9, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình, tuy nhiên vẫn còn 3 người mất tích.

Thông tin từ tỉnh Hà Giang cũng cho biết thêm, tại khu vực taluy dương của quốc lộ 2 (gần điểm sạt lở) hiện xuất hiện một vết nứt rộng khoảng 2m, làm gia tăng thêm nguy cơ sạt lở đất. Tình hình này đe dọa đến sự an toàn của 19 hộ dân sinh sống trong khu vực. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và cấm người dân, phương tiện tiếp cận gần khu vực này.

Giao thông giữa 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang vẫn tê liệt tại Km49 quốc lộ 2

Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát đi cảnh báo liên tục về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Hà Giang, Tuyên Quang và các tỉnh lân cận, kêu gọi người dân cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp.

