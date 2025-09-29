Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi thả lưới

Thi thể anh Trương Văn D. (30 tuổi, trú tại tổ dân phố Sơn Quả, phường Phong Thái, TP Huế) đã được tìm thấy sau gần một ngày mất tích khi đi thả lưới.

Chiều 29-9, lãnh đạo UBND phường Phong Thái cho biết, đã tìm thấy thi thể anh Trương Văn D. (30 tuổi, trú tại tổ dân phố Sơn Quả, phường Phong Thái) sau gần một ngày mất tích khi đi thả lưới, câu cá.

Khoảng 17 giờ chiều 28-9, anh D. một mình ra khu vực hồ nước gần nhà để bủa lưới, câu cá. Tối cùng ngày, không thấy anh này trở về, gia đình tìm kiếm và trình báo sự việc lên chính quyền vào sáng 29-9.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân phòng cùng người dân phối hợp tìm kiếm tại khu vực. Đến hơn 14 giờ cùng ngày 29-9, thi thể anh D. đã được tìm thấy ở khu vực hói Ông Vàng.

VĂN THẮNG