Đội mưa, đạp lũ tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Huế

Tối 27-9, UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một phụ nữ bị mất tích giữa dòng lũ chảy xiết.

Video Lực lượng chức năng di dời khẩn cấp sinh viên và người dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Huế:

Khoảng 15 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Duy H. (sinh năm 1985) và chị Dương Thị H. (sinh 1990, quê Thanh Hóa; hiện thuê trọ tại kiệt 46 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường An Cựu) đi bộ ra bến xe để về quê.

Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt 46 đường Nguyễn Đức Cảnh, chị H. trượt chân ngã rồi bị dòng nước cuốn trôi.

Đến khoảng 18 giờ, anh Duy H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường An Cựu đang triển khai tìm kiếm chị H..

Riêng người chồng được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu an toàn.

Di dời khẩn cấp sinh viên và người dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Huế

Tối cùng ngày, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Lanh, Vũ Thắng… nước ngập sâu 30-40cm. Nhiều xe máy, ô tô bị ngập, tắt máy khi đi qua những tuyến đường này.

Trong khi đó, nhiều nhà trọ sinh viên ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu, TP Huế) bị ngập nặng, lực lượng chức năng phải lội nước, dùng thuyền cao su vào những nơi ngập sâu đưa sinh viên cùng người dân đến nơi an toàn.

Tăng cường lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu cho biết, lực lượng công an, dân quân của phường vẫn đang tiếp tục nỗ lực kiểm tra, đến nhà những hộ dân ngập sâu để hỗ trợ, đưa người dân đi sơ tán an toàn.

VĂN THẮNG