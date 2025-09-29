Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 5 ngày mất tích trong rừng sâu

Ngày 29-9, UBND xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tìm thấy thi thể ông N.M.T (62 tuổi, trú tại xã Thạnh Bình). Ông N.M.T vào rừng tìm mật ong và mất tích từ ngày 25-9.

Theo đó, sáng cùng ngày, hàng chục người gồm lực lượng chức năng và người dân địa phương tiếp tục vào khu vực ông N.M.T mất tích để tìm kiếm. Đến khoảng 13 giờ, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể của nạn nhân trong rừng sâu thuộc địa phận xã Sơn Cẩm Hà giáp ranh với xã Thạnh Bình.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại địa phận xã Sơn Cẩm Hà

Trước đó, như đã thông tin, sáng 25-9, ông N.M.T cùng ông P.H đi vào khu vực núi rừng thuộc thôn 5 (xã Thạnh Bình) để tìm kiếm tổ ong. Trong quá trình đi, 2 người chia làm 2 hướng và hẹn ở một điểm, nhưng 2 người không gặp nhau tại chỗ hẹn.

Sau khi tìm kiếm không được, đến 12 giờ trưa cùng ngày, ông P.H quay về báo lại cho gia đình và nhờ bà con tìm kiếm ông N.M.T. Đến ngày 27-9, sau khi tiếp nhận thông tin, Đảng ủy, UBND xã Thạnh Bình đã huy động hơn 60 người gồm các lực lượng của địa phương cùng hàng chục người dân địa phương vào rừng tìm kiếm. Trong sáng 28-9, lực lượng chức năng đã tập kết lực lượng tại UBND xã chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nhưng do mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao nên phải tạm dừng.

Lực lượng chức năng xã Khâm Đức tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi

* Cùng ngày, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể anh L.V.K (27 tuổi, trú tại xã Khâm Đức) bị mất tích khi bơi qua sông cách đây hai ngày.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 27-9, tại khu vực sông Nước Mỹ, anh L.V.K (làm tại thôn 6, xã Phước Hiệp) đã bơi qua sông này để trở về nhà sau giờ làm thì không may bị nước cuốn trôi. Đến khoảng 14 giờ ngày 29-9, thi thể anh L.V.K được tìm thấy trên sông Nước Mỹ.

NGUYỄN CƯỜNG