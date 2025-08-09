Xã hội

Tìm thấy thi thể ngư dân sau 3 ngày mất tích trên biển

Chiều 9-8, Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển.

Thi thể ông P.Đ.H. (72 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) đã được các chiến sĩ biên phòng tìm thấy trên biển cách vịnh An Hòa (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) hơn 1 hải lý về hướng Đông.

Bộ đội Biên phòng đưa thi thể ngư dân về cho gia đình lo hậu sự

Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 7-8, gia đình báo tin ông H. đi câu cá trên biển nhưng đến chiều vẫn chưa về nhà. Cùng lúc, người dân phát hiện chiếc thuyền dài khoảng 6m trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng).

Trên thuyền không có người, có giấy tờ tuỳ thân mang tên ông H.. Nghi ngờ nạn nhân gặp nạn, Đồn Biên phòng Tam Thanh cử cán bộ chiến sĩ cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân.

NGUYỄN CƯỜNG

