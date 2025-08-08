Một ngư dân mất tích trên biển khi đang đi câu cá

Ngày 8-8, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, cán bộ chiến sĩ của đồn đang phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Trước đó, chiều 7-8, gia đình báo tin ông P.Đ.H. (72 tuổi, trú khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) đi câu cá trên biển nhưng đến chiều vẫn chưa về nhà. Cùng lúc, người dân phát hiện chiếc thuyền dài khoảng 6m trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng).

Lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích dọc bờ biển

Trên thuyền không có người, có giấy tờ tùy thân mang tên ông P.Đ.H. Nghi ngờ nạn nhân gặp nạn, Đồn Biên phòng Tam Thanh cử cán bộ chiến sĩ, cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Theo thiếu tá Trần Quốc Khánh, các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, nạn nhân đi câu một mình, khó xác định vị trí mất tích, nên đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

Tổ tìm kiếm bằng ca nô trên biển

“Đến sáng nay 8-8, chúng tôi điều động thêm ca nô và 17 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ tìm kiếm. Một tổ trên ca nô đi tìm ngoài biển, hai tổ đi dọc bờ biển mà đơn vị phụ trách quản lý”, Thiếu tá Trần Quốc Khánh thông tin thêm.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Tam Thanh tham mưu phường Quảng Phú huy động thêm lực lượng, phương tiện tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.

NGUYỄN CƯỜNG