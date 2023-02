Liên quan vụ “Bắt băng nhóm lợi dụng danh nghĩa công ty luật đề đòi nợ gần 1.000 tỷ đồng”, đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cùng Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TPHCM và các phòng nghiệp vụ đã làm rõ nhiều tình tiết về băng nhóm này.