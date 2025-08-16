Đa phương tiện

Bản tin ANTT 16-8: Bắt giữ nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM; Giải cứu 2 trường hợp bị bắt cóc online

Bản tin ANTT 16-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắt giữ nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM; Vợ đối tượng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị dẫn giải về Việt Nam; Vĩnh Long: Gia hạn điều tra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong thêm 3 tháng; Giải cứu 2 trường hợp bị bắt cóc online; Một công nhân tử vong khi thi công công trình ở Đắk Lắk; Danh tính nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ; Khởi tố vụ án trốn thuế hơn...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

