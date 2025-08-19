Xã hội

Đàn cá nhà táng xuất hiện tại vùng biển Khánh Hòa

Ngư dân Khánh Hòa quay lại được khoảnh khắc đàn cá nhà táng bơi lượn quanh tàu cá trong hơn một giờ đồng hồ.

Tối 19-8, anh Xuân Cảm (ngư dân tại tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đã quay lại được khoảnh khắc 9 con cá nhà táng bơi lượn, nô đùa xung quanh tàu cá suốt hơn một giờ đồng hồ.

Đàn cá nhà táng xuất hiện tại vùng biển Khánh Hòa. Video: XUÂN CẢM

Theo anh Cảm, sự việc diễn ra vào 7 giờ ngày 28-7, ở vùng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách bờ khoảng 60 hải lý. Lúc này, một đàn cá nhà táng bất ngờ xuất hiện và bơi theo sát mạn tàu.

Do ở khoảng cách rất gần, anh Cảm ước chừng mỗi con nặng từ 5 - 6 tấn với số lượng đàn có 9 con. Những con cá khổng lồ liên tục trồi lên, phun nước và vờn quanh khiến những thuyền viên cảm thấy thú vị, sử dụng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Sau khoảng một tiếng bơi lội quanh thuyền, đàn cá dần lặn xuống rồi mất dấu.

Thời gian gần đây, tại vùng biển Khánh Hòa liên tục ghi nhận trường hợp ngư dân bắt gặp cá voi, cá heo bơi theo thuyền. Tuy nhiên, việc 9 con cá nhà táng cùng xuất hiện được đánh giá là rất hiếm gặp.

cá nhà táng Khánh Hòa vùng biển Khánh Hòa

