Tin nóng: “Everything Everywhere All At Once” bội thu với 7 tượng vàng Oscar; Trẻ em bị bạo hành, “lỗ hổng” quản lý

Tin nóng buổi trưa của SGGPO ngày 13-3 có các thông tin: Oscar 2023: “Everything Everywhere All At Once” bội thu với 7 tượng vàng danh giá; Phản hồi loạt bài “Bất cập đào tạo nhân lực khoa học cơ bản”: Cần thực hiện nhiều giải pháp; Lận đận như Văn Khang, Văn Trường...