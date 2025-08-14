Bản tin tối 14-8: TPHCM có mưa lớn kéo dài trong 3 ngày tới; Cảnh báo lừa đảo mùa nhập học

Bản tin tối 14-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không khách quan, chưa được kiểm chứng; 2 phương án đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc Bắc – Nam; Mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành lên 8 - 10 làn xe; TPHCM: Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày tới; Hà Nội mưa như trút sau nhiều ngày chờ đợi; Giá xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều hành giữa tháng 8; Lý do không chuyển cơ quan điều tra vụ sai...