Tin nóng: Khu du lịch Dreamer In The Forest bị đình chỉ hoạt động; Xác minh clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy

Tin nóng buổi trưa của SGGPO ngày 25-3 có các thông tin: Đưa ngư dân bị giảm áp do lặn sâu từ Trường Sa về đất liền điều trị; Đình chỉ hoạt động khu du lịch Dreamer In The Forest do có hành vi thu tiền trái phép; Khởi tố cặp vợ chồng "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân…