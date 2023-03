Tin tưởng và kỳ vọng

- GS-TS MẠCH QUANG THẮNG, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Đồng chí Võ Văn Thưởng là lớp cán bộ thuộc thế hệ 7X, được học hành, đào tạo bài bản và rèn luyện qua nhiều vị trí công tác trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Qua mỗi vị trí công tác, đồng chí đã xây dựng được lòng tin với người dân bằng năng lực và phẩm chất của mình. Dù còn trẻ về độ tuổi nhưng đồng chí đã “chín” về mặt năng lực công tác cũng như rèn luyện đạo đức.

Từng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - một đảng bộ rất lớn - nên chúng ta tin tưởng đồng chí sẽ có những đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới. Trong điều kiện hiện nay, những người có trình độ lý luận và thực tiễn, có uy tín với nhân dân rất xứng đáng để chúng ta có nhiều kỳ vọng.

- Đồng chí Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Trong giai đoạn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 8-2011 đến tháng 4-2014), đồng chí Võ Văn Thưởng mỗi khi giải quyết, tháo gỡ, xử lý bất kỳ vấn đề nào đều luôn quan tâm đến việc tìm hiểu tận gốc sự việc. Đồng chí xuống tận địa bàn, gặp dân để tìm hiểu, lắng nghe và sau đó đưa sự việc ra bàn thảo, chỉ đạo.

Các thế hệ lãnh đạo và người dân ở tỉnh Quảng Ngãi luôn nhớ đến câu chuyện đồng chí Võ Văn Thưởng tìm đến tận dân để đối thoại, nói chuyện an lòng dân ở vùng sạt lở ven biển Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) vào cuối tháng 10-2013. Từ cách nói chuyện gần gũi, giản dị và thấu đáo của đồng chí mà điểm nóng ở Nghĩa An được xóa bỏ ngay sau đó; người dân không còn ngăn cản những hoạt động, chỉ đạo từ phía địa phương. Đồng chí Võ Văn Thưởng là người rất gần gũi với bà con.

Trong thời gian công tác ở Quảng Ngãi, dù tuổi đời còn khá trẻ, song đồng chí luôn giải quyết công việc một cách thấu đáo, sâu sát, dứt khoát, điều hành công việc trôi chảy. Tôi tin tưởng, trên cương vị mới, lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp tục giữ vững phong cách một người lãnh đạo sâu sát, gần dân và quyết đoán trong chỉ đạo, điều hành để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM:

Tôi đánh giá rất cao và kỳ vọng rất lớn vào đồng chí tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một cán bộ trẻ vừa có tâm trong sáng, vừa có tầm, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Khi đồng chí Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, tôi nhận được rất nhiều ý kiến của bà con nhân dân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nhất là ở hai địa phương TPHCM và tỉnh Quảng Ngãi, nơi đồng chí từng công tác, trưởng thành, đánh giá và kỳ vọng rất lớn vào tân Chủ tịch nước, sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước.

Nhân đây, tôi cũng gửi gắm đến các bạn cán bộ trẻ cố gắng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ để đất nước ta nói chung, TPHCM nói riêng có nhiều cán bộ có tâm, có tầm, tiếp nối sự nghiệp của các thế hệ đi trước, xây dựng đất nước, TPHCM ngày càng phát triển.

- Cử tri Trần Bảo Khương, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre:

Kết quả bầu Chủ tịch nước đã phản ánh đúng “ý Đảng - lòng dân”. Lâu nay, trong dư luận, người dân dành sự tín nhiệm rất lớn đối với Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, ông là người xông xáo, có nhiều kinh nghiệm. Ông được đào tạo bài bản, được rèn luyện thử thách qua nhiều vị trí công tác và đã xây dựng được lòng tin với người dân bằng năng lực và phẩm chất của mình.

Cử tri luôn mong mỏi lãnh đạo cấp cao ngoài có “tâm, tầm, tài”, còn là người có tư cách đạo đức và cần phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tôi kỳ vọng và tin rằng, trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ có những đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tân Chủ tịch nước phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ngày một đổi mới, hiện đại và hùng cường.