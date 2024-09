Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp

Qua thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhận định, điểm mới nổi bật là Chính phủ và các cơ quan đã thực hiện thời gian tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính từ ngày 1-10 của năm trước đến hết ngày 30-9 của năm báo cáo theo yêu cầu của UBTVQH để trình Quốc hội.

Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ chưa đầy đủ, mới phản ánh được kết quả thực hiện của 45/63 địa phương, dẫn đến khó đánh giá sát được tình hình công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024.

Để tăng cường kỷ luật công vụ, đề nghị Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm công tác báo cáo để không lặp lại trong năm tới và các năm tiếp theo.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục bổ sung, cập nhật thông tin, rà soát các số liệu. Trên cơ sở đó đánh giá sâu sắc, so sánh với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể để hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội, nhằm thể hiện đầy đủ, khách quan, toàn diện kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024.

Quang cảnh phiên họp

Cơ quan thẩm tra thẳng thắn nêu, thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; tình trạng ủy quyền tiếp công dân tại bộ, ngành, địa phương vẫn còn nhiều.

Trong đó, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ủy quyền tiếp công dân chiếm 41% số buổi theo quy định.

Việc trực tiếp tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp huyện có tiến bộ hơn so với năm 2023 (cấp tỉnh là 82%, so với năm 2023 là 79%; cấp huyện là 84%, so với năm 2023 là 79%), nhưng nếu tính chung số ngày tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước (bao gồm cả số buổi ủy quyền tiếp công dân) thì ở cấp chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp huyện giảm (cấp tỉnh là 97%, so với năm 2023 là 112%; cấp huyện là 95%, so với năm 2023 là 103%).

Bên cạnh đó, tính đến số liệu báo cáo mới chỉ tổng hợp từ 45/63 địa phương, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, chưa có đủ cơ sở so sánh với kết quả tiếp công dân năm 2023 để chứng minh thuyết phục, đầy đủ cho nhận định, đánh giá nói trên - ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG