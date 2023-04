Tổ chức Trại sáng tác văn học “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

Trại sáng tác văn học chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần V sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 20-4 tại Quảng Ninh. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ cuộc thi sáng tác Tiểu thuyết, Truyện và Ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (2022- 2025) do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.