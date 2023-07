Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Nguyễn Khánh. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu viếng đồng chí Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu, đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu… đã viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.

Tại lễ tang, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đọc điếu văn nêu bật những công lao, đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Khánh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí là nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn xa trông rộng, phương pháp làm việc khoa học, sát với thực tiễn; là tấm gương sáng về vừa học, vừa làm, tự học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, học tập không ngừng nghỉ, học suốt đời.

Với quyết tâm đổi mới, tác phong lãnh đạo quyết liệt, thẳng thắn, luôn nghiên cứu, trăn trở, tìm tòi những cách làm sáng tạo, đồng chí Nguyễn Khánh đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Với 96 năm tuổi đời, gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.