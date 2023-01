Tòa triệu tập nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống

Theo đó, bị can Bùi Thị Lệ Phi và bị can Cao Minh Chu (đều là cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ), Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn hành trình Thành công mới - NSJ Group) cùng 17 bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bên cạnh đó, tòa còn triệu tập hơn 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan. Trong đó có nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống.

Theo hồ sơ vụ án, bà Nga rời Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) thì thành lập nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Khi biết Sở Y tế Cần Thơ có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, bà Nga chủ động gặp Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống để “xin cơ chế”. Từ sự giới thiệu của ông Thống, bà Nga gặp lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và được tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu.

Từ năm 2017 đến năm 2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tim và Bệnh Nhi. Bà Nga, bà Phi và ông Chu cùng 1 số người khác thông đồng để can thiệp vào hoạt động đấu thầu. Qua đó, nhóm này đã giúp Công ty NSJ, Công ty Bình An của bà Nga trúng các gói thầu trên với giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 32,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 3-12-2019, bà Nga mang tới nhà bà Phi số tiền 3 tỷ đồng đưa cho bà này và cho Sở Y tế Cần Thơ 200 triệu đồng. Quá trình điều tra, cả 2 không thừa nhận việc bà Nga đưa 3 tỷ đồng cho bà Phi. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai nhân chứng, sao kê tài khoản ngân hàng, điện thoại của các bị can, kết quả nhận dạng và thực nghiệm điều tra, đủ căn cứ chứng minh bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ bà Nga.

Liên quan đến vụ việc, tháng 5-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 558/QĐ-TTg thi hành kỷ luật đối với ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức cảnh cáo do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác; và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Đến tháng 11-2022, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định số 1328/QĐ-TTg cho thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH-ĐT để nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Võ Thành Thống.