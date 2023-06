Sáng 9-6, tại trụ sở UBND quận Gò Vấp, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM tổ chức hội nghị “Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu trên địa bàn TPHCM”, nhằm biểu dương, động viên, ghi nhận sự đóng góp của các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện của thành phố. Đồng thời, tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện và phát động chiến dịch “Những giọt máu hồng - hè 2023”.

Đến dự hội nghị có đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Thường trực Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức và 21 quận huyện trên địa bàn TPHCM.

Liên tục trong nhiều năm qua, TPHCM luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng máu, lượng máu tiếp nhận tương đương bằng 1/5 tổng đơn vị máu cả nước, số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 1-12-2022 đến ngày 23-5-2023), thành phố đã vận động và tiếp nhận được 123.121 túi máu (tương ứng 171.562,6 đơn vị máu), đạt trên 50% chỉ tiêu năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Đào Thị My Thư, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Gò Vấp cho biết, chỉ riêng tại quận Gò Vấp, trong 6 tháng đầu năm 2023, quận đã tổ chức được 36 đợt hiến máu tình nguyện với 4.044 lượt người tham gia, tương đương 5.684,4 đơn vị máu an toàn và đạt 59,47% chỉ tiêu kế hoạch năm (chỉ tiêu 350 - 450ml). Tính đến nay đạt 65,8%, ước tính đến hết năm 2023 con số này sẽ đạt 135 -140% so với cùng kỳ của năm. Hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng - hè 2023”, đơn vị đang tập trung xây dựng nội dung chi tiết, huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của “Hiến máu cứu người”. Năm nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM đã khen thưởng 8 cá nhân tiêu biểu hiến máu nhiều lần được tham dự chương trình Lễ tôn vinh cấp quốc gia; tặng quà cho 25 cá nhân và 5 gia đình khó khăn tích cực hiến máu nhiều lần. Tại quận Gò Vấp, ban tổ chức cũng trao tặng quà cho 92 cá nhân tiêu biểu có số lượng hiến máu từ 20-40 lần.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM cho biết, qua chiến dịch “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, từ tháng 12-1994 đến ngày 28-5-2023, toàn thành phố đã vận động được 2.937.907 lượt người tham gia hiến máu, đạt trên 3.560.000 đơn vị máu, cứu hàng trăm ngàn bệnh nhân, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố.

Để công tác hiến máu tình nguyện phát triển mạnh và bền vững, bảo đảm đủ máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh của trên 150 bệnh viện trong địa bàn thành phố, đặc biệt là trong dịp cao điểm hè năm 2023; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phát động chiến dịch "Những giọt máu hồng - hè 2023”, với thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”.

“Tôi kêu gọi mỗi người dân thành phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn hiến máu hãy hăng hái tham gia công tác hiến máu tình nguyện, vì chỉ có hiến máu tình nguyện mới đủ sức tạo ra nguồn máu dự trữ dồi dào, mới cứu được nhiều người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo. Hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân đạo cao đẹp, thể hiện nếp sống văn minh, nghĩa tình của người dân thành phố chúng ta”, đồng chí Dương Anh Đức phát động lời kêu gọi.

Trong những ngày gần đây, tình trạng thiếu máu điều trị cho bệnh nhân tại các tỉnh miền Tây đang được Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện TPHCM phát đi lời kêu gọi, bước đầu đạt hiệu quả cao trong công tác chi viện, lượng người tham gia hiến máu tình nguyện các điểm/lượt tại TPHCM tăng lên rõ rệt.