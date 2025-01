Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP Hà Nội tiếp tục gương mẫu đi đầu trong sắp xếp bộ máy

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong không khí tết đến, xuân về, tại Thủ đô Hà Nội - nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Thủ đô lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng thời nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội đạt được trong năm 2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà TP Hà Nội đạt được trong năm 2024. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bước vào năm Ất Tỵ 2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đây cũng là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và là năm diễn ra kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô.

Tổng Bí thư đề nghị, TP Hà Nội tiếp tục gương mẫu đi đầu trong sắp xếp bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; sớm hoàn thành công tác củng cố, kiện toàn, sắp xếp, củng cố cơ sở đảng, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp của thành phố; thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí trong đoàn công tác chụp hình lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Với niềm tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, Tổng Bí thư tin tưởng, Hà Nội sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mang lại sự phát triển, thịnh vượng, giàu mạnh, ổn định để người dân được thụ hưởng những gì văn minh nhất, tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm lì xì và chúc tết công nhân, người lao động của Thủ đô. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã mừng tuổi, chúc tết công nhân, người lao động, các chiến sĩ công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ của TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc tết Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc tết Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (105 tuổi, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia Việt Nam tại Lào, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH) tại nhà riêng ở quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ, chiến sĩ trực tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) và Trung tâm Chỉ huy, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng).

QUỐC LẬP