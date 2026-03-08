Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 8-3, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Bà Rịa - Vũng Tàu (9-3-1946 – 9-3-2026).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM...

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (thứ nhất từ trái qua), cùng các đại biểu tham dự họp mặt

Cách đây 80 năm, vào ngày 9-3-1946, tại rừng Long Tân, Đội du kích Quang Trung – tiền thân của LLVT Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên thệ xuất quân và giành thắng lợi trong trận đánh đầu tiên tại đồn Xà Bang.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng trưởng thành, lập nên những chiến công vang dội, gắn liền với các địa danh lịch sử như Bình Giã, Lộ 3, Long Tân, Minh Đạm và các đơn vị chủ lực như Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445.

Vận chuyển khí tài phục vụ chiến dịch Bình Giã năm 1964

Sau ngày thống nhất đất nước, lực lượng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT Bà Rịa - Vũng Tàu vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu tham dự họp mặt

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bên trái) cùng các đại biểu tham dự họp mặt

Một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển là từ ngày 1-7-2025, LLVT Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất với LLVT TPHCM - bước chuyển mình chiến lược, tạo khối đại đoàn kết có tầm vóc lớn hơn, với sức mạnh tổng hợp để bảo vệ và xây dựng TPHCM trở thành đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền khẳng định, trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, lập biết bao chiến công, thành tích trong chiến đấu và công tác, LLVT Bà Rịa-Vũng Tàu đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, đoàn kết kỷ luật, gắn bó nghĩa tình, thắng lợi vẻ vang”. Đó là bài học về “lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân” trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù gian khổ, ác liệt đến đâu; là tinh thần chủ động, tự lực cánh sinh, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng. Đặc biệt là bài học về tình đoàn kết quân dân máu thịt, luôn bám đất, bám dân, dựa vào dân để chiến đấu và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Thiếu tướng Vũ Văn Điền ôn truyền thống

Thời gian tới, LLVT TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, đoàn kết kỷ luật, gắn bó nghĩa tình, thắng lợi vẻ vang".

Toàn lực lượng quyết tâm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung đột phá cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

Dịp này, Hội Cựu Chiến binh TPHCM công bố Quyết định thành lập Thường trực Ban Liên lạc truyền thống LLVT Bà Rịa-Vũng Tàu.

MẠNH THẮNG