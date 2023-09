Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa bị phạt do vi phạm hoạt động báo chí tại Việt Nam

Sáng 22-9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Sở TT-TT Hà Tĩnh phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.N.D., Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa.

Theo nội dung biên bản và quyết định xử phạt, từ năm 2017 đến nay, ông L.N.D. (75 tuổi, địa chỉ liên lạc xóm Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; đăng ký thường trú phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa (Báo Cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc) đã có hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh trên lãnh thổ Việt Nam.

Ông L.N.D. đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa cho các phóng viên, cộng tác viên là người Việt Nam có hộ khẩu tại các tỉnh ở Việt Nam; sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa...

Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động thông tin, báo chí của ông L.N.D. không có giấy phép của Bộ Ngoại giao, vi phạm nguyên tắc hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, quy định tại Điều 3, Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23-10-2012 của Chính phủ Việt Nam.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27-1-2022 của Chính phủ), cơ quan chức năng đã làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông L.N.D..