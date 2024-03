Tông CSGT, nam thanh niên ở Phú Yên bị khởi tố

Ngày 9-3, Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trần Bảo Khanh (trú thôn Thanh Minh, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa).

Trước đó, Tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông Công an huyện Sơn Hòa, do Đại úy Đinh Văn Thế (tổ trưởng) cùng Thiếu tá Đỗ Việt Cường, Thiếu tá Vũ Ngọc Tiến và Đại úy Nguyễn Trọng Vũ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động, kết hợp dừng tại 1 vị trí trên đường Trần Phú để xử lý các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Đại úy Đinh Văn Thế nhận được thông tin từ Đại úy Nguyễn Trọng Vũ (được giao nhiệm vụ sử dụng thiết bị đo tốc độ), phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Exciter màu đen, BKS 78AL-034.37, vi phạm chạy quá tốc độ 84/60 Km/h.

Hình ảnh ghi lại nam thanh niên vi phạm tốc độ tại huyện Sơn Hòa

Khi đối tượng cách Tổ CSGT làm nhiệm vụ khoảng 200 mét, Đại úy Đinh Văn Thế ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành mà tiếp tục tăng ga đâm thẳng vào người Đại úy Đinh Văn Thế. Hậu quả, Đại úy Thế bị xây xát ở hai tay và chân phải, đối tượng bị xây xát ở chân và sườn phải, xe mô tô hư hỏng nhẹ.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam thanh niên về tội chống người thi hành công vụ.

PHƯƠNG ĐÔNG