Làm rõ nguyên nhân xe ô tô 4 chỗ lao xuống sông Đồng Nai

Sáng 15-12, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ việc xe ô tô lao xuống sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn TP Dĩ An, làm một người tử vong.