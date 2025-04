Tổng hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Các lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện gồm các khối đứng của quân đội, công an, dân quân tự vệ: 13 khối. Trong đó, quân đội 8 khối, đoàn tiêu binh, lễ đài; công an 5 khối.

Quang cảnh buổi tổng hợp luyện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình hợp luyện gồm hai phần: Phần nghi thức, nghi lễ của Đảng, Nhà nước do quân đội đảm nhiệm và phần diễu binh, diễu hành.

Khối quân đội tham gia tổng hợp luyện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, trong ngày 5 và 6-4, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng quân đội và công an đã cơ động từ phía Bắc vào TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) hợp luyện và sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quân khu 7 cùng một số đơn vị đã đón các đoàn miền Bắc và từ Quân khu 9 đến, bao gồm 9 khối; đồng thời ổn định nơi trú quân, ăn ở, luyện tập cho các đoàn.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bao gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Lực lượng quân đội sẽ tham gia lễ diễu binh, diễu hành với 32 khối.

Quân khu 7 phụ trách buổi tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang được tổ chức vào ngày 11-4 và 15-4 tại Trung đoàn Không quân 935 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Buổi tổng hợp luyện trên đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) được tổ chức vào ngày 18 và 22-4. Các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, tổng hợp luyện được Bộ Tổng Tham mưu chủ trì tổ chức.

Trước đó, Quân khu 7 thông tin, tính đến nay, các đoàn diễu binh, diễu hành từ khắp mọi miền Tổ quốc đã được ổn định nơi ăn ở và tham gia tập luyện. Quân khu 7 cùng các đơn vị liên quan đã bảo đảm tốt các điều kiện về tư trang, hậu cần và kỹ thuật cho lực lượng tham gia chu đáo nhất.

Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6 giờ 30 phút ngày 30-4-2025, cùng thời điểm với lễ kỷ niệm. Tham gia lễ diễu binh, diễu hành bao gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp gồm 12 khối với khoảng 13.000 người do TPHCM đảm nhiệm. Các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết. Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình lớn. Bên cạnh đó, có thể theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các sóng truyền hình hoặc nền tảng mạng xã hội.

THU HOÀI