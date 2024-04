TP Thủ Đức: Tổng rà soát, kiểm tra hoạt động tất cả cơ sở giáo dục mầm non

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Theo đó, liên quan vụ việc vi phạm hành vi, đạo đạo nhà giáo đối với trẻ vừa xảy ra trên địa bàn phường Linh Đông, TP Thủ Đức, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên khẩn trương báo cáo kết quả giải quyết vụ việc đối với lớp mẫu giáo Tí Bo tại địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông, TP Thủ Đức.

Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức phải chỉ đạo tất cả cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT TPHCM về công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Tới đây, Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập, báo cáo kết quả kiểm tra về Sở GD-ĐT TPHCM trước ngày 10-5-2024; đồng thời có biện pháp kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị sai phạm.

Song song đó, Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức tổ chức rút kinh nghiệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo đối với cán bộ quản lý, chủ nhóm - lớp, giáo viên và nhân viên toàn cấp học mầm non, đảm bảo chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ; thực hiện đúng tiến độ khung thời gian năm học 2023-2024.

THU TÂM