TPHCM: 4 khoản hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1-1-2026

Ngày 19-1, Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh cơ sở giáo dục phổ thông, học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TPHCM.

TPHCM thực hiện chế độ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1-1-2026. Ảnh minh họa

Việc triển khai được thực hiện theo Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND (ngày 10-12-2025) của HĐND TPHCM quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng, đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ gồm trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập có hoàn cảnh đặc biệt thuộc một trong các trường hợp sau: mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã tử vong; người khuyết tật; có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, người nuôi dưỡng (trong trường hợp ở với ông bà, người nuôi dưỡng) là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.

Cụ thể, trẻ em, học sinh, học viên được hỗ trợ 4 khoản tiền gồm:

Thứ nhất, hỗ trợ bữa ăn trưa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Thứ hai, hỗ trợ chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá mức quy định của Nghị quyết của HĐND TPHCM.

Thứ ba, hỗ trợ chi phí các nội dung khác theo chương trình của nhà trường ngoài giờ học chính khóa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá mức quy định tại Nghị quyết của HĐND TPHCM.

Thứ tư, hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức cụ thể theo cấp học (mầm non 300.000 đồng/trẻ em/năm học; tiểu học 400.000 đồng/học sinh/năm học; trung học cơ sở 450.000 đồng/học sinh/năm học; trung học phổ thông 500.000 đồng/học sinh/năm học). Đối với năm học 2025-2026, tiền hỗ trợ mua đồng phục với mức 50% mức hỗ trợ như trên.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, trường hợp nhà trường không tổ chức các nội dung nói trên thì không thực hiện hỗ trợ.

Hỗ trợ bữa ăn trưa được tính theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học quy định. Các nội dung hỗ trợ khác theo thời gian học thực tế của học sinh tại cơ sở giáo dục và không quá 9 tháng/năm học.

Trường hợp đối tượng áp dụng của Nghị quyết này đồng thời đáp ứng điều kiện để được hỗ trợ nội dung chi tương tự tại văn bản quy phạm pháp luật khác và mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND là cao hơn, thì đối tượng áp dụng được hưởng thêm mức hỗ trợ bằng phần chênh lệch giữa mức chi của Nghị quyết này với mức chi của văn bản được áp dụng, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND.

Việc hỗ trợ được áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm xem xét hồ sơ và lập danh sách người học được hưởng chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND gửi UBND xã, phường, đặc khu hoặc Sở GD-ĐT TPHCM theo phân cấp quản lý để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

UBND phường, xã, đặc khu phân bổ dự toán kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo phân cấp quản lý để thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ đang theo học tại các cơ sở giáo dục; đồng thời có trách nhiệm rà soát, xác định số lượng học sinh được hưởng chính sách, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thanh toán, quyết toán đúng quy định.

THU TÂM