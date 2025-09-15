TPHCM: Dự kiến chi 617 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập

Ngày 15-9, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2025-2026. Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày, kể từ ngày 15-9.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026

Theo dự thảo, học sinh mầm non, phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TPHCM sẽ được hỗ trợ học phí.

Mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của HĐND TPHCM cho từng cấp học. Chính sách này được áp dụng từ năm học 2025-2026, sử dụng nguồn ngân sách thành phố theo phân cấp hiện hành.

Dự toán kinh phí để thực hiện chính sách trong năm học 2025-2026 là 617 tỷ đồng, tính toán dựa trên số lượng học sinh dự kiến. Việc thanh quyết toán sẽ căn cứ theo số học sinh thực tế và số tháng học thực tế (tối đa 9 tháng/năm học).

Đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; cùng trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu đóng trên địa bàn TPHCM.

THU TÂM