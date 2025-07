TPHCM bàn phương án hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3

Sáng 26-7, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã có buổi làm việc với các đơn vị nhằm định hướng một số nội dung về công tác hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 (Wipha) gây ra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều phương án hỗ trợ sát với tình hình thực tiễn. Trong đó, tập trung vào những nhu cầu cấp thiết của người dân như: nhu yếu phẩm, sửa chữa nhà cửa, thuốc men, xây dựng mái ấm công đoàn, hỗ trợ học bổng, cây giống...

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục cập nhật, thông tin các thiệt hại do cơn bão gây ra tại các tỉnh thành một cách nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời. Riêng về hoạt động xã hội sau mặt báo, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do báo triển khai từ đầu năm 2023 đã và đang đồng hành cùng học sinh vùng sâu, vùng xa. Trước thiệt hại do bão số 3, thông qua chương trình, Báo Sài Gòn Giải Phóng có kế hoạch sẽ trao tặng học bổng, tập sách, vở… đến các em học sinh tại những địa phương bị ảnh hưởng nặng, góp phần tiếp sức các em đến trường sau thiên tai.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh tinh thần TPHCM “của cả nước, cùng cả nước, vì cả nước”, vì vậy, khi các địa phương gặp khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng bởi bão số 3, TPHCM khẩn trương phối hợp đồng bộ để triển khai công tác hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước mắt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy chủ trương hỗ trợ hai địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão số 3 là tỉnh Nghệ An và tỉnh Đồng Tháp. Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua MTTQ Việt Nam 2 tỉnh. Theo đó, TPHCM sẽ hỗ trợ Nghệ An 3 tỷ đồng và Đồng Tháp 1 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị lực lượng vũ trang và các đoàn thể nhân dân, các ngành của TPHCM chủ động liên hệ tương quan với các tổ chức tại địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 để nắm bắt đầy đủ, chính xác nhu cầu thực tế. Trên cơ sở đó, phối hợp triển khai hỗ trợ một cách đồng bộ, hiệu quả và kịp thời.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với các ngành chuyên môn như điện lực, nước, một số ngành liên quan cứu hộ - cứu nạn, khối báo chí… Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai nhằm đảm bảo sự tập trung nguồn lực, hỗ trợ sát nhu cầu thực tế của người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, khi dịch Covid-19 bùng phát tại TPHCM, các địa phương cùng lực lượng vũ trang đã chi viện, sát cánh hỗ trợ thành phố vượt qua giai đoạn cam go. Giờ đây, với tinh thần sẻ chia ấy, TPHCM cần chủ động tổ chức lực lượng ra quân hỗ trợ các địa phương đang gặp khó khăn. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu ngành y tế TPHCM chuẩn bị sẵn nhân lực, phương tiện, thiết bị, thuốc men… để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương. Đồng thời phối hợp khảo sát kỹ tình hình tại các vùng ngập úng kéo dài để phòng chống dịch bệnh nếu có.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, trang thiết bị dành cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn và tình nguyện viên cần được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp với yêu cầu thực tế, chuyên nghiệp. Lưu ý, lực lượng phải có kinh nghiệm và tinh thần làm việc tập thể cao thì mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định, TPHCM sẽ tiếp tục khảo sát, cập nhật thông tin từ các tỉnh thành bị ảnh hưởng để kịp thời mở rộng hỗ trợ nếu cần thiết. Việc huy động nguồn nhân lực, vật lực sẽ được tổ chức chặt chẽ, bài bản, đảm bảo hiệu quả và thiết thực nhất cho người dân vùng thiên tai.

Về tình hình thiệt hại do bão số 3 (bão Wipha) tại tỉnh Nghệ An, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến ngày 23-7, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương, 450 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái và 3.786 căn bị ngập nước, 1 điểm trường bị tốc mái. Ngoài ra, địa phương còn chịu thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, hệ thống giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc, công nghiệp, y tế, công trình cấp nước sinh hoạt và nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng khác. Tại tỉnh Đồng Tháp, theo thư ngỏ và báo cáo của địa phương, giông lốc đã làm sập và tốc mái 510 căn nhà, khiến 19 người bị thương. Thiên tai còn gây hư hỏng 10 phòng học, 6 nhà kho, gãy 34 trụ điện, ngã đổ 2.369 cây ăn trái và 363 cây xanh, ảnh hưởng đến 5,68 ha diện tích trồng cây ăn trái.

CẨM TUYẾT