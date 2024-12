Tổng hợp các dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới cho thấy, kết quả dự báo mưa ở TPHCM trong tháng 1-2025 cao hơn so với năm ngoái; tháng 4 đến tháng 6-2025 xấp xỉ và cao hơn so với năm trước. Hầu hết các mô hình dự báo cho kết quả nhiệt độ sẽ cao hơn so với năm 2024.

Theo dự báo trong thời kỳ mùa khô đầu năm 2025, TPHCM có nhiều những đợt mưa trái mùa trên diện rộng và kéo dài một vài ngày. Mưa trái mùa xuất hiện nhiều có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến nông nghiệp và sinh hoạt cộng đồng ở các khu vực chịu tác động. Trong cơn mưa đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ. Tổng lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 3-2025, phổ biến cao hơn năm trước từ 20-50%; lượng mưa trung bình từ 20-80mm. Không những vậy, cần đề phòng những đợt gió mùa đông bắc mạnh gây sóng to, gió lớn và biển động mạnh trên các khu vực biển.

Dự báo TPHCM có mưa trái mùa trong mùa khô. Ảnh minh họa

Ngày 30-12, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng phát đi tin cảnh báo triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai. Theo cảnh báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 12 Âm lịch trong những ngày tới và ở mức cao. Đỉnh triều đợt này sẽ xuất hiện từ ngày 1 đến ngày 3-1-2025 (tức ngày 2 đến ngày 4-12 Âm lịch) và ở mức sau: trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (trên Sông Tiền) ở mức 1,5-1,55m, xấp xỉ hoặc trên báo động 2 là 0,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và 17-19 giờ. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

MINH HẢI