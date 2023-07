TPHCM dự báo dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục tăng nhanh

Ngày 6-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong tháng 6-2023, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) đều gia tăng. Cụ thể, trong tháng 6, toàn thành phố ghi nhận 758 ca SXH nâng tổng số ca mắc 6 tháng đầu năm 2023 là 8.519 ca (giảm 61,5% so cùng kỳ năm 2022), không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH (cùng kỳ năm 2022 ghi nhận 12 trường hợp). Tình hình thu dung, điều trị trong tháng 6 là 331 ca SXH.

Hiện tại, có 111 trường hợp đang điều trị nội trú, trong đó có 10 trường hợp SXH nặng (tỷ lệ bệnh nhân nặng từ tỉnh chuyển đến chiếm khoảng 70%, do quá khả năng điều trị), có 4 ca đang thở máy. Số ổ dịch được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 62% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặc dù số ca mắc, số ổ dịch năm nay thấp hơn năm trước nhưng đã có dấu hiệu dịch bệnh bắt đầu gia tăng từ tuần 24 đến nay. Số ca mắc trong tháng 6 đã cao hơn tháng 5.

“Theo quy luật diễn tiến dịch bệnh hàng năm tại thành phố, mùa cao điểm của bệnh SXH đã bắt đầu tăng vào tuần thứ 24, sẽ tăng cao trong tháng 7 và dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 10 hàng năm. Trong khi đó, qua giám sát điểm nguy cơ, tỷ lệ phát hiện có lăng quăng tại các điểm nguy cơ được giám sát là gần 48% (49/103 điểm), đây là con số đáng báo động, tỷ lệ này sẽ cao hơn nữa khi mưa nhiều hơn và không có những biện pháp quyết liệt để kiểm soát các điểm nguy cơ”, Sở Y tế TPHCM nhận định.

Về bệnh TCM, trong tháng 6 ghi nhận 2.690 ca mắc, gồm 569 ca nội trú và 2.121 ca ngoại trú. Trong số 569 ca nhập viện điều trị, có 118 ca nặng ( tỷ lệ bệnh nhân từ các tỉnh chuyển đến chiếm gần 76%) và tất cả đều là trẻ em dưới 6 tuổi. Chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh TCM của TPHCM.

Số ca mắc TCM bắt đầu tăng liên tục từ tuần 19 đến nay, số ca bệnh nặng cũng gia tăng theo. Số ca mắc trong tháng 6 cao hơn rất nhiều so với số ca mắc hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 5. Bên cạnh đó, tổng số ổ dịch TCM trong 6 tháng là 125 (70 ổ dịch trong trường học và 55 ổ dịch tại cộng đồng), tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022 (64 ổ dịch). Tổng số ca mắc TCM trong 6 tháng đầu năm 2023 là 4.500 ca (thấp hơn 47% so với cùng kỳ năm 2022).

Tuy số ca mắc thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng với nguyên nhân gây bệnh là Enterovirus (EV71) - chủng virus có độc lực cao, có thể gây bệnh nặng và thậm chí tử vong, là tác nhân gây ra các vụ dịch lớn vào các năm 2011 và 2018, ngành y tế dự báo số ca mắc và số ca nặng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới và có thể kéo dài nếu không quyết liệt có các biện pháp dự phòng bệnh.

Theo Sở Y tế TPHCM, trước dự báo tình hình dịch bệnh sẽ gia tăng, ngành y tế đã chủ động triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay từ tháng 5 và tập trung nhiều hoạt động trong tháng 6.

Để kéo giảm số ca mắc SXH thì một trong các giải pháp quan trọng là phân loại đúng, xử lý dứt điểm các điểm nguy cơ gây dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn về điều trị cũng như can thiệp phòng bệnh tại cộng đồng.

Tiếp tục vận dụng mô hình phân tầng vào công tác thu dung điều trị SXH, tăng cường duy trì hoạt động Tổ chuyên gia điều trị SXH của Sở Y tế để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho công tác điều trị; đồng thời tiếp tục triển khai quy trình báo động đỏ đối với người bệnh SXH.

“Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã tăng cường hoạt động giám sát các điểm nguy cơ SXH. Tất cả các điểm nguy cơ có lăng quăng đều đã được các Trạm Y tế hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan tổng vệ sinh, dọn dẹp, xử lý vật chứa và sẽ tái giám sát sau một tuần. Với những điểm nguy cơ không tuân thủ hướng dẫn xử lý sẽ bị xử phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP”, Sở Y tế TPHCM thông tin.

Đối với những điểm nguy cơ có lăng quăng, khó xử lý, Sở Y tế đã có văn bản chính thức thông báo đến UBND Quận 3, 6, 12, Phú Nhuận, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Gò Vấp, Bình Tân, TP Thủ Đức để có hướng chỉ đạo xử lý.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã xây dựng kịch bản ứng phó dịch TCM bao gồm 3 cấp độ, thực hiện phân tầng điều trị với tầng cuối là các bệnh viện chuyên khoa Nhi và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đồng thời, thành lập Tổ chuyên gia điều trị bệnh TCM nhằm tăng cường công tác hội chẩn các ca nặng cần chuyển tuyến hoặc ca khó với các đơn vị (trong thành phố và các tỉnh/thành phố phía Nam) đảm bảo công tác chuyển viện an toàn.