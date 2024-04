TPHCM: Hành khách tăng nhẹ, giá vé xe không tăng trong dịp nghỉ lễ

Tại Bến xe Miền Tây, dự báo sản lượng xe và hành khách xuất bến trong dịp lễ đạt 104% so với ngày thường, với khoảng 1.350 số chuyến và 29.500 hành khách trong ngày 17-4. Giá vé trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương vẫn giống như ngày thường. Từ ngày 17-4 đến hết 18-4, Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ đối với các đơn vị vận tải ủy thác và 24/24 đối với các đơn vị tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể liên hệ qua tổng đài 19007373 hoặc truy cập hệ thống www.bxmt.com.vn để được hướng dẫn chi tiết.

Để đảm bảo công tác phục vụ hành khách dịp lễ thuận lợi, Bến xe Miền Tây kiến nghị Sở GTVT TPHCM phối hợp cùng Sở GTVT các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long phân luồng giao thông tại các khu vực cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận, Quốc lộ 1... để tránh tình trạng tắc nghẽn. Đơn vị cũng đề nghị Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM hỗ trợ tăng cường xe buýt cho bến xe để kịp thời giải tỏa hành khách vào thời gian cao điểm.

Đại diện Bến xe An Sương cho biết, dự kiến lượng hành khách qua bến sẽ tăng so với ngày thường, tuy nhiên do ngày nghỉ lễ rơi vào ngày làm việc nên dự báo lượng hành khách sẽ giảm so với cùng kỳ. Ước tính trong ngày 17-4 sẽ phục vụ khoảng 2.457 hành khách tương ứng với 366 chuyến xe, đạt 63% lượng khách và 81% số chuyến so với cùng kỳ.

Bến xe Miền Đông mới cũng dự kiến lượng phương tiện và hành khách không tăng nhiều nhưng đơn vị cũng kiến nghị Sở GTVT TPHCM cho phép Tổng công ty Samco chủ động điều phối phương tiện và lái xe trong trường hợp đột xuất để giải tỏa hành khách tại bến.

