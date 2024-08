TPHCM: Hơn 15.000 trường hợp sắp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo đó, tại TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tiếp nhận tổng cộng 174.478 hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023 (tương đương tăng 48.255 hồ sơ). Kết quả đã giải quyết được 106.544 hồ sơ, tăng hơn 8% so cùng kỳ. Cục Thuế TPHCM đang xử lý theo quy trình và chưa trả kết quả cuối cùng 26.094 hồ sơ, trong đó có 15.510 hồ sơ được giải quyết hoàn và 10.584 hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Một số trường hợp chậm giải quyết hoàn thuế TNCN là do người nộp thuế nộp quyết toán sai cơ quan thuế; khai thiếu thu nhập chịu thuế; khai sai thời gian giảm trừ người phụ thuộc, hoặc khai người phụ thuộc không đủ điều kiện giảm trừ; khai thiếu các khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ; khai sai số thuế TNCN đã khấu trừ/đã tạm nộp trong năm so với dữ liệu do cơ quan thuế tổng hợp hoặc cung cấp thiếu chứng từ khấu trừ thuế/nộp thuế TNCN…

Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuế tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ bằng nhiều hình thức để hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế nắm bắt chính sách, thực hiện quyết toán đúng quy định.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN được thuận lợi và chính xác hơn, ngành thuế đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin (eTax Mobile, Icanhan). Trên các ứng dụng này, người nộp thuế có thể xác định địa điểm nộp hồ sơ, tra cứu được đầy đủ thông tin phục vụ kê khai quyết toán thuế, như thông tin về các nguồn thu nhập, số thuế đã khấu trừ, thông tin giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp…

MAI HOA