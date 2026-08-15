TPHCM lắp đặt 5 màn hình LED trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tiếp lửa đội tuyển Việt Nam

Tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá thành phố, UBND TPHCM vừa chính thức cho phép tổ chức trình chiếu các trận đấu của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại giải ASEAN Cup 2026 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.