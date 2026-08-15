Mưa lớn tại Malaysia thử thách đội tuyển Việt Nam

Thời tiết diễn biến thất thường tại thủ đô Kuala Lumpur đang trở thành một trong những thử thách đối với đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lẫn thi đấu trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia.