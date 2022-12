TPHCM lên kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan virus

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B, C cao và có gánh nặng bệnh tật cao liên quan đến viêm gan B, C.

Tại TPHCM, kết quả giám sát dịch tễ học đối với 810 mẫu cho thấy, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B mãn tính là 9,3%, từng nhiễm virus viêm gan B là 54,5%. Đối với virus viêm gan C, tỷ lệ người bị mãn tính là 0,3% và đã từng nhiễm là 1,5%. Còn theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, trung bình mỗi ngày có khoảng 800 bệnh nhân khám các bệnh về gan, trong đó viêm gan virus B chiếm khoảng 60%, viêm gan virus C chiếm khoảng 14%.

Trước thực trạng này, UBND TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn thành phố giảm tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 0,5%; giảm lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con (sàng lọc đạt trên 70%); giảm thiểu lây truyền virus viêm gan B, C 100% tại cơ sở y tế và giảm thiểu lây truyền trong nhóm sử dụng ma túy. Đồng thời phải loại trừ lây truyền viêm gan B, C qua đường máu; giảm lây truyền virus viêm gan qua đường tiêu hóa; giảm xơ gan, ung thư gan và tử vong do viêm gan virus B, C.