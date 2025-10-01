TPHCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 1-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TPHCM (Ban Chỉ đạo 138) phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030; nhân rộng mô hình “SOS an ninh, trật tự” và ra mắt mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân” trên địa bàn TPHCM.

Trung tướng Mai Hoàng tặng hoa chúc mừng Tổ công tác 3 trong 1 các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và xã Long Điền, TPHCM

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 4 điểm cầu trên địa bàn TPHCM.

Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138, dự và chỉ đạo trực tiếp tại điểm cầu Công an TPHCM cơ sở 2 (tại phường Bà Rịa, TPHCM).

Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn TPHCM được kéo giảm, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy luôn thay đổi phương thức hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc cố ý gây thương tích, thậm chí giết người xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống, nhưng không được phát hiện, hòa giải kịp thời.

Trước tình hình trên và đặc biệt góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chỉ đạo 138 mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị.

Đoàn công tác do Trung tướng Mai Hoàng làm trưởng đoàn dâng hoa tưởng nhớ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong đó, lực lượng Công an TPHCM không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và hành động. Cấp cơ sở cũng nỗ lực bám sát, gần dân, lắng nghe dân hơn nữa và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, thực chất.

Việc triển khai mô hình “SOS an ninh, trật tự” và “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân” là một bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự. Đây cũng là 2 mô hình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Trung tướng Mai Hoàng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ các giải pháp trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, triển khai đồng bộ, quyết liệt 2 mô hình trên toàn địa bàn thành phố.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi lễ

Các phòng nghiệp vụ và Công an xã, phường, đặc khu, phải nắm vững quy trình, sử dụng thành thạo hệ thống, ứng dụng “SOS an ninh, trật tự Công an TPHCM”; mỗi cán bộ tham gia “Tổ công tác 3 trong 1” phải là cán bộ dân vận khéo.

Trung tướng Mai Hoàng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chỉ đạo tổ chức thành viên các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm và tham gia 2 mô hình trên.

Trung tướng Mai Hoàng thăm hỏi, động viên bà Hoàng Thị Bích Vân, thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bà Rịa

Trung tướng Mai Hoàng lưu ý, Ban Chỉ đạo 138 xã, phường, đặc khu, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Đồng thời, thành lập các “Tổ công tác 3 trong 1”, ban hành quy chế hoạt động rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; gắn với vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “SOS an ninh, trật tự Công an TPHCM”.

Cùng ngày, các tổ công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và các xã Long Điền, Long Sơn (TPHCM).

VĂN ANH - MẠNH THẮNG