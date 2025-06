TPHCM nghiên cứu cơ chế thuê nhân sự hỗ trợ chuyển đổi số tại cấp phường, xã mới thành lập

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin Điều hành tác nghiệp dùng chung trong các cơ quan Đảng TPHCM.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin Điều hành tác nghiệp dùng chung trong các cơ quan Đảng TPHCM, bắt đầu từ ngày 6-6-2025. Phần mềm sẽ được dùng để gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị và từ đơn vị đến cá nhân lãnh đạo thông qua mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet.

Việc này nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, cập nhật, khai thác, gửi, nhận, xử lý văn bản, giao nhiệm vụ, họp không giấy tờ.

Quang cảnh phiên họp Tiểu ban thực hiện Đề án 204 của Ban Bí thư. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo chỉ đạo, mạng Internet – bao gồm các thiết bị di động – chỉ sử dụng cho văn bản không chứa bí mật nhà nước. Các văn bản có độ mật từ mức “Mật” trở lên sẽ truyền qua mạng thông tin diện rộng của Đảng và phải áp dụng giải pháp mã hóa của ngành Cơ yếu.

Bên gửi văn bản không phát hành văn bản giấy khi đã gửi văn bản điện tử có ký số qua mạng trên phần mềm (trừ các loại văn bản điện tử có gửi kèm văn bản giấy theo quy định).

Trường hợp có sự cố về kỹ thuật hoặc bên gửi hay bên nhận chưa đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử, các cơ quan gửi văn bản giấy theo đường truyền thống.

Đồng thời, khẩn trương khắc phục các sự cố, triển khai các giải pháp kỹ thuật, kết nối để thực hiện việc gửi, nhận văn bản qua mạng; không gửi lại văn bản qua mạng đối với văn bản giấy đã gửi theo đường truyền thống nêu trên.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo, các đồng chí Thành ủy viên, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM, Thành ủy TP Thủ Đức, Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM, Ban Thường vụ Thành đoàn (viết tắt là các cơ quan, đơn vị) quán triệt, triển khai sử dụng phần mềm.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc triển khai cập nhật, khai thác, xử lý văn bản, tài liệu trên phần mềm theo đúng quy định.

Đồng thời, phân công 1 cán bộ, chuyên viên có trình độ công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng Thành ủy TPHCM quản trị hệ thống, quản trị dữ liệu, hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng của cơ quan, đơn vị, hỗ trợ người sử dụng tại cấp xã và phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, nội dung theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an TPHCM kiểm tra an ninh, an toàn thông tin tất cả các trang thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

Văn phòng Thành ủy TPHCM hướng dẫn các chức năng, quy trình nghiệp vụ thực hiện trên phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai; biên soạn, cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế thuê nhân sự hỗ trợ thực hiện công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, kể cả đơn vị cấp phường, xã mới thành lập. Việc này nhằm tạo thuận lợi trong quá trình vận hành, triển khai ứng dụng phần mềm và công tác chuyển đổi số theo kế hoạch đề ra.

VĂN MINH