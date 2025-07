Xã Kim Long triển khai nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 25-7, xã Kim Long (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM đến dự.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: VĂN ANH

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Kim Long được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, sát thực tế địa phương, tạo khí thế lan tỏa ngay từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được duy trì và nhân rộng như: “Lực lượng phản ứng nhanh”, “Thắp sáng niềm tin”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Camera an ninh thông minh”, “Zalo kết nối toàn dân - bình yên cuộc sống”, “Đường dây nóng Trưởng Công an xã”, “Móc khóa tố giác tội phạm”...

Qua đó, người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy vai trò trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thông qua các mô hình, nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đã được phát hiện, xử lý kịp thời; góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh từ cơ sở.

Lãnh đạo UBND xã Kim Long tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Dịp này, Công an TPHCM và UBND xã Kim Long trao giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

VĂN ANH