TPHCM: Nhiều ý kiến trái chiều khi đi đăng ký biển số định danh

Sáng 15-8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an quận Bình Tân, Công an huyện Bình Chánh tổ chức ra quân tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container; kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên tuyến Quốc lộ 1 và Trần Văn Giàu.