Xác xơ thủ phủ mai tết sau bão

Sau bão số 13, tại xã An Nhơn Bắc - thủ phủ mai tết ở miền Trung, hàng trăm ngàn chậu mai vàng vừa chớm nụ bị gió bão vùi dập, đẩy nhiều hộ trồng mai vào cảnh trắng tay, nguy cơ vỡ nợ.

NGỌC OAI

mai tết bão số 13 sau bão bão lũ sạt lở mưa lũ tết nguyên Đán tiêu điều điêu đứng người trồng hoa mai

