Xác xơ thủ phủ mai tết sau bão

Sau bão số 13, tại xã An Nhơn Bắc - thủ phủ mai tết ở miền Trung, hàng trăm ngàn chậu mai vàng vừa chớm nụ bị gió bão vùi dập, đẩy nhiều hộ trồng mai vào cảnh trắng tay, nguy cơ vỡ nợ.