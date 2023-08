TPHCM: Phát triển mô hình giáo dục chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo công bằng và quyền lợi học sinh

Đến tham dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện các sở, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, năm 2022, toàn thành phố đưa vào sử dụng 51 dự án với 874 phòng học mới, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên TPHCM thực hiện đăng ký và nhập học hoàn toàn theo hình thức trực tuyến, cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin và xác nhận nhập học trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh đầu cấp, hồ sơ giấy chỉ nộp tại trường sau khi xác nhận nhập học.

Ngoài ra, đây cũng là năm đầu tiên thành phố thí điểm áp dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là bản đồ GIS) trong tuyển sinh đầu cấp tại 3 địa phương gồm TP Thủ Đức, quận Tân Bình và quận 8. Học sinh được học tại trường gần nơi cư trú, không phân tuyến theo địa giới hành chính phường.

Về kết quả dạy học, mới đây, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, điểm trung bình môn tiếng Anh của học sinh TPHCM cao nhất cả nước. Vị trí này đã được duy trì trong 7 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy trình, trình tự.

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc lựa chọn sách giáo khoa, tổ chức tập huấn giáo viên, đồng thời chủ động đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, ngân sách dành cho giáo dục tại TPHCM luôn được ưu tiên xem xét tăng theo từng năm, hiện chiếm 28% ngân sách chi thường xuyên và 20% ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, ngành giáo dục và đào tạo đang đứng trước nhiều khó khăn.

"Tiến độ xây dựng trường lớp dù được quan tâm, song vẫn chưa bắt kịp với tốc độ phát triển hiện nay do tình hình tăng dân số cơ học ảnh hưởng đến việc quy hoạch mạng lưới trường lớp, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu số lượng và cơ cấu bộ môn theo yêu cầu của CT GDPT 2018", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Phát triển giáo dục theo hướng chất lượng cao

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhận định, từ nhiều năm nay, TPHCM luôn coi phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, chú trọng giáo dục toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của học sinh theo đúng tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

"Tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích đáng khích lệ ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đạt được trong năm học 2022-2023. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND, HĐND các cấp, ngoài ra còn có tinh thần tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và nỗ lực, tinh thần hiếu học của học sinh", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đề nghị thành phố quan tâm khắc phục một số hạn chế còn tồn tại như tỷ lệ giáo viên/lớp thấp hơn trung bình chung cả nước, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia chưa như mong đợi, tỷ lệ học sinh/trường cao so với trung bình chung cả nước. Nhiều địa phương thiếu quỹ đất xây trường, một số cơ sở giáo dục mầm non tư thục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ...

Năm học 2023-2024, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm TPHCM cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh gồm: Thứ nhất, đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng phân cấp, phân quyền, quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch, tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở; Thứ hai, triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, quan tâm đổi mới phương pháp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục; Thứ ba, thực hiện linh hoạt, bố trí, sắp xếp giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; Thứ tư, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tập trung 3 mục tiêu quan trọng gồm: Thứ nhất, xây dựng môi trường giáo dục tử tế, phát triển mô hình trường học hạnh phúc; Thứ hai, có giải pháp hài hòa giữa việc xây dựng trường học chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đảm bảo công bằng, kéo giảm khoảng cách về chất lượng giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo, đảm bảo con em thành phố đều được cung cấp môi trường và dịch vụ học tập tốt nhất; Thứ ba, phát triển chất lượng giáo dục theo hướng thực chất thông qua kiểm định chất lượng giáo dục và kết quả các kỳ thi của học sinh.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM trao bằng khen cho 135 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.