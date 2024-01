TPHCM sắp có 2 ngày "chợt mát"

TPHCM vừa trải qua 2 ngày nắng nóng, buổi trưa không khí khá oi bức. Tuy nhiên theo các chuyên gia khí tượng, khoảng ngày 13 và 14-1, TPHCM sẽ se lạnh và mát mẻ vào buổi sáng, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức 21-22 độ C.

Các chuyên gia khí tượng thông tin: ở TPHCM đang có sự chuyển hóa thời tiết và chênh lệch nhiệt khá lớn trong ngày. Buổi sáng thì nắng khá rát và chỉ số tia UV khá cao (tập trung từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa). Đến trưa khá oi bức, nhiệt độ cao nhất lên tới 34-35 độ C. Đến khoảng 15 giờ, mây bắt đầu hình thành gây oi nóng trở lại dù nắng dịu đi. Đến tối có gió lộng nên không khí mát mẻ trở lại. Thậm chí ban đêm do phát xạ nhiệt diễn ra lớn khi quang mây, nên nhiệt độ giảm sâu xuống còn khoảng 23-24 độ C.

Hôm nay 12-1, TPHCM vẫn còn nóng nhưng sẽ dịu hơn hôm qua 1 độ C, chênh lệch nhiệt độ tiếp tục cao: thấp nhất 24 độ C, cao nhất 34 độ C.

Đến ngày 13 và 14-1, nền nhiệt ở TPHCM sẽ giảm (trọng tâm là ngày 14-1, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 32 độ C, thấp nhất xuống 21 độ C). Do đó, người dân sẽ có 2 ngày được hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu hơn sau những ngày nắng nóng xuất hiện. Từ ngày 15-1, nền nhiệt có thể tăng trở lại.

Nguyên nhân TPHCM “chợt mát” là do khối khí nóng cận xích đạo đang dịch chuyển về khu vực Malaysia và gần như chấm dứt tại vịnh Thái Lan, nên đợt nắng nóng ở Đông Nam bộ tạm lui trước khi có một vùng nóng mở rộng trở lại ở phía nam Lào.

Hà Nội hôm nay 12-1 vẫn đang tiếp tục tình trạng mưa phùn, gió bấc cả ngày. Ảnh: VĂN PHÚC

Cập nhật thời tiết tại Hà Nội và Đông Bắc bộ, đồng bằng sông Hồng ngày 12-1 tiếp tục mưa dầm, mưa phùn cả ngày kèm rét tăng cường, nền nhiệt hôm nay thấp hơn hôm qua khoảng 1-2 độ C (Hà Nội hôm nay xuống 18 độ C). Có thể cuối tuần này có thêm đợt không khí lạnh tăng cường nên tình trạng mưa rét, sau đó nồm ẩm diện rộng tại Hà Nội còn kéo dài đến ít nhất giữa tuần sau.

