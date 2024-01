Miền Bắc mưa rét cả ngày, miền Nam nắng khô

Hà Nội mưa to từ sáng sớm 10-1. Ảnh: CTV

Sáng nay, 10-1, không khí lạnh đã về tới miền Bắc nước ta. Hà Nội mưa rả rích, có lúc tầm tã, từ sáng sớm. Dự báo trưa và chiều nay, khi nằm hẳn trong lòng khối không khí lạnh, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có thể còn mưa to hơn, nhiều hơn.

Có lúc mưa tầm tã, nhiệt độ Hà Nội sáng nay 19-20oC. Ảnh: CTV

Theo các chuyên gia khí tượng, do lượng hơi ẩm trong gió đông lớn (hội tụ ẩm trên mực cao 1.500m), nên đợt không khí lạnh này có thể gây mưa cả ngày ở khu vực Đông Bắc bộ và đồng bằng Bắc bộ. Tình trạng thời tiết xấu này có thể kéo dài đến tận cuối tuần này. Ngày mai, 11-1, nhiệt độ Hà Nội và miền Bắc còn lạnh hơn hôm nay khoảng 1oC, sau đó nhích lên dần đến cuối tuần nhưng vẫn mưa rét.

Dự báo Hà Nội sẽ mưa ướt át cả tuần này. Ảnh: CTV

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-18oC, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ 13-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 10oC.

Sáng nay, ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có mưa. Dự báo chiều và đêm nay, vùng mưa lan xuống tới Quảng Ngãi, sau đó mưa duy trì đến ngày 16-1.

Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục nắng khô, nền nhiệt 29-32oC, riêng Nam bộ có nền nhiệt 33-34oC.

VĂN PHÚC