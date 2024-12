TPHCM sắp lạnh trước Giáng sinh

Hôm nay, 15-12, nhiệt độ tại miền Bắc đã giảm sâu hơn hôm qua. Trong đó, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có mức nhiệt độ thấp nhất, chỉ còn 3,2 độ C. Các trạm đo khí tượng khác ở miền núi phía Bắc cũng ghi nhận nền nhiệt rất thấp, như Pha Đin (Sơn La - Lai Châu) 5,5 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,2 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 6 độ C.

Hà Nội tuần sau nắng giá sương

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia khí tượng nhận định, đợt rét hôm nay chưa phải là đỉnh điểm. Dự báo rạng sáng mai (16-12), nhiệt độ Hà Nội và miền Bắc có thể sẽ còn thấp hơn hôm nay.

Dự báo ngày mai 16-12 Hà Nội rét đậm hơn. Ảnh: NGUOIHANOI

Các chuyên gia khí tượng cũng dự báo, đến khoảng ngày 19-12, sẽ có thêm một đợt sóng không khí lạnh tràn về nước ta. Đặc tính của đợt không khí lạnh này là không khí lạnh khô, gây ra hiện tượng rét giá sương.

Biểu hiện chủ đạo là ban ngày, nhiệt độ tăng, trời có nắng hanh từ sáng sớm, nhưng đến trưa vẫn ở mức lạnh. Đến đêm, nhiệt độ lại giảm sâu về mức rét đậm rét hại, tạo chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm. Hiện tượng này thường gây ra tình trạng sương muối trên vùng núi cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng, vật nuôi và sức khỏe con người.

Cụ thể, thời tiết hanh khô kéo dài dễ gây nguy cơ cháy rừng. Đối với vật nuôi, khí hậu lạnh về đêm thường tăng nguy cơ mắc bệnh cho gia súc. Với con người, hiện tượng nắng giá sương kéo dài gây khô da, nứt nẻ môi và tay chân, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi khi nhiệt độ giảm sâu vào ban đêm và sáng sớm.

TPHCM sắp lạnh

Đáng chú ý, đợt không khí lạnh lần này không chỉ ảnh hưởng mạnh ở miền Bắc mà còn khuếch tán sâu xuống miền Nam. Dự báo, từ khoảng ngày 21 hoặc 22-12, tức ngay trước thềm Giáng sinh, nhiệt độ thấp nhất (buổi sáng và đêm) ở TPHCM có thể giảm xuống dưới 20 độ C. Do đó, trời sẽ lạnh đến se se lạnh. Khu vực Đà Lạt dự kiến xuống 11 độ C, trời rét buốt về đêm.

Dự báo sóng không khí lạnh sẽ khuếch tán sâu xuống tận TPHCM trước dịp lễ Giáng sinh 2024

Còn theo dự báo của trang AccuWeather (Hoa Kỳ), trong vài ngày tới, Hà Nội sẽ có nhiệt độ thấp vào ban đêm và sáng sớm, dao động từ 12-18 độ C, ban ngày trời nắng và nhiệt độ tăng lên khoảng 20-23 độ C. Tại TPHCM, từ ngày 19-12, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, dao động 19-22 độ C vào ban đêm và 26-30 độ C vào ban ngày. Đặc biệt, trong các ngày 21 và 22-12, nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C vào buổi tối và sáng sớm, mang lại cảm giác lạnh rõ rệt.

Như vậy, đây là một trong những đợt không khí lạnh đáng chú ý trong mùa đông năm nay, với tác động sâu rộng trên cả nước. Người dân miền Bắc cần lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi rét đậm. Tại miền Nam, nhiệt độ xuống thấp mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng cũng cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm.

PHÚC HẬU