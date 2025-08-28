“TPHCM - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai” tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Qua không gian triển lãm, TPHCM mong muốn giới thiệu về thành tựu toàn diện của thành phố trên các lĩnh vực với những trọng tâm, nổi bật và mang tính biểu tượng.

Ngày 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, Đông Anh, TP Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng...

Không gian triển lãm của TPHCM với chủ đề "TPHCM - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai"

TPHCM tham gia triển lãm với chủ đề “TPHCM - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai”, truyền tải thông điệp “Tự hào quá khứ - Kết nối tương lai”. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, không gian triển lãm của TPHCM nhằm tái hiện một cách khái quát nhưng đầy đủ chiều sâu về hành trình hơn 300 năm của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa cho đến nay, gắn với việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM, với quy mô rộng lớn và định hướng kiến tạo tương lai...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham quan khu vực triển lãm của TPHCM

TPHCM mới khẳng định tầm nhìn phát triển một "siêu đô thị" thông minh, xanh, bền vững, mang đậm bản sắc Nam bộ, sánh ngang các trung tâm lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Khu vực trưng bày của TPHCM gồm 4 không gian chính, tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử. Đó là, Hành trình mở cõi phương Nam: tái hiện bước chân khai phá, dựng làng, lập phố, mở chợ, khẳng định chủ quyền vùng đất mới. Kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước: khắc họa những mốc son đấu tranh oanh liệt chống thực dân, đế quốc, với hình ảnh, hiện vật, câu chuyện nhân chứng sống động. 50 năm xây dựng, đổi mới, sáng tạo: thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, vượt khó vươn lên của thành phố và các địa phương hợp nhất. Kỷ nguyên vươn mình - Tầm nhìn tương lai: giới thiệu chiến lược phát triển TPHCM mở rộng, hướng tới “siêu đô thị” tầm cỡ khu vực và thế giới.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Qua không gian triển lãm, TPHCM mong muốn giới thiệu về thành tựu toàn diện của thành phố trên các lĩnh vực với những trọng tâm, nổi bật và mang tính biểu tượng.

Cụ thể, về kinh tế: Khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; giới thiệu những thành tựu về công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính, logistics, thương mại quốc tế; các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc, metro, cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải; thành quả hợp tác vùng và quốc tế.

Nhiều chủ đề thể hiện những đặc trưng của TPHCM

Về văn hóa - xã hội: Trưng bày các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như đờn ca tài tử, cải lương, hát bội, lễ hội dân gian; hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại; thành tựu giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống; những mô hình đô thị văn minh, nghĩa tình.

Các gian hàng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo thu hút khách đến trải nghiệm

Về khoa học - công nghệ: Thành tựu trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo; các dự án nghiên cứu - ứng dụng phục vụ phát triển bền vững.

Về quốc phòng - an ninh, đối ngoại: Thành phố vững vàng là hậu phương chiến lược, đảm bảo môi trường an ninh, trật tự, là điểm đến tin cậy, an toàn cho hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư.

Mô hình Bến Nhà Rồng - một công trình biểu trưng của TPHCM được dựng tại triển lãm

"Chúng tôi mong muốn mỗi khách tham quan không chỉ nhìn thấy thành tựu, mà còn cảm nhận được tinh thần bất khuất, nghĩa tình và sáng tạo - những giá trị đã và đang làm nên bản sắc của thành phố mang tên Bác", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thông tin.

