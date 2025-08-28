Khai mạc Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Sáng 28-8, Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tham dự lễ khai mạc có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Triển lãm là sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025), đồng thời là không gian trưng bày quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách trong nước, quốc tế đến ngày 5-9.

Triển lãm giới thiệu toàn diện những thành tựu nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực: công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Sự kiện cũng tôn vinh nền văn hóa Việt Nam với chiều sâu lịch sử 4.000 năm, bản sắc đa dạng của 54 dân tộc, sự phong phú về tài nguyên, sản vật ba miền cùng nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu xưa và nay.

Chương trình nghệ thuật khai mạc triển lãm

Không chỉ là nơi ghi dấu các chặng đường phát triển, triển lãm còn mang đến nhiều hoạt động giàu tính trải nghiệm.

Khán giả sẽ được tham quan những không gian giới thiệu ngành công nghiệp xanh, chuyển đổi số, công nghiệp hàng không - vũ trụ, an ninh - quốc phòng, cùng các khu vực dành cho quan hệ quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Khu vực trưng bày ngoài trời của TPHCM

Các hình thức trưng bày được đầu tư hiện đại, kết hợp pano, ảnh, bản vẽ, hiện vật cùng công nghệ trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, đa phương tiện và ứng dụng AI.

Bố cục triển lãm được chia thành ba phân khu chính:

Phân khu trưng bày khái quát (Nhà Kim Quy) với chủ đề “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”.

phân khu ngoài trời với chủ đề “Hội nhập và Phát triển” gồm các không gian “Vì tương lai xanh”, “Khát vọng bầu trời”, “Thanh gươm và lá chắn”, “Ngày hội non sông” và sân khấu biểu diễn nghệ thuật.

phân khu quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà Khối A) với chủ đề “Hội nhập và Sáng tạo”.

Nhiều khí tài được trưng bày tại khu vực Bộ Quốc phòng

Khu vực trưng bày ngoài trời của Bộ Công an

Bên cạnh trưng bày, triển lãm có chuỗi hoạt động phong phú: diễn đàn, hội thảo về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, giao lưu doanh nghiệp; các chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Bộ Công an, Hà Nội, TPHCM, Thừa Thiên Huế… chủ trì, diễn ra liên tục từ 29-8 đến 5-9.

Với thông điệp kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp 80 năm Quốc khánh không chỉ là một sự kiện trưng bày quy mô, mà còn là “lễ hội tinh thần” của toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.

MAI AN - QUANG PHÚC