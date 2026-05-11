TPHCM tăng cường hợp tác với các địa phương của Indonesia

Chiều 11-5, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Sugeng Hariyanto, Thuyền trưởng tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia, cùng đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Văn Bảy nhấn mạnh, chuyến thăm hữu nghị của tàu Hải quân Indonesia góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hải quân nói riêng, quan hệ đối ngoại quốc phòng giữa Việt Nam và Indonesia nói chung.

Ở cấp độ địa phương, TPHCM luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Indonesia. Thành phố hiện có quan hệ kết nghĩa với chính quyền thành phố Padang, tỉnh Tây Sumatra. Trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa TPHCM và thành phố Padang, TPHCM dự kiến tổ chức đoàn công tác của lãnh đạo thành phố đến thăm Indonesia, trong đó có thành phố Padang, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu hơn nữa.

Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng của TPHCM trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch. Tính đến tháng 2-2026, Indonesia có 121 dự án đầu tư tại thành phố với tổng vốn 167 triệu USD. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TPHCM và Indonesia đạt hơn 1,5 tỷ USD.

Ông Sugeng Hariyanto, Thuyền trưởng tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci, phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Về phương hướng hợp tác sắp tới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm Halal phục vụ xuất khẩu; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về chính sách, thu hút đầu tư và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, quản lý đô thị, xử lý rác thải sinh hoạt, phát triển giao thông công cộng và triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu…

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà lãnh đạo và nhân dân TPHCM dành cho đoàn, Thuyền trưởng Sugeng Hariyanto nhấn mạnh, chuyến thăm TPHCM của tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci là cơ hội để giao lưu, giới thiệu nền văn hóa Indonesia đến với người dân TPHCM.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Bà Caroline Tinagon, Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM, khẳng định Indonesia sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM trong các lĩnh vực về thực phẩm Halah, khởi nghiệp, quy hoạch đô thị…

MINH CHÂU

