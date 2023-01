TPHCM: Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Theo Sở NN-PTNT TPHCM, sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, nền sản xuất nông nghiệp đã phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, GRDP nông lâm thủy sản năm 2022 ước đạt 8.390 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 đạt 19.035,6 tỷ đồng, tăng 3,78% so với cùng kỳ. TPHCM cũng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị hiệu quả kinh tế cao do ứng dụng công nghệ cao so với sản xuất thông thường, chủ yếu tập trung sản phẩm chủ lực.

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT TPHCM, năm 2023, ngành nông nghiệp TPHCM tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, tăng giá trị sản xuất từ 640-660 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao, đưa TPHCM trở thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực.