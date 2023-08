TPHCM thông tin lộ trình hỗ trợ chuyển đổi xe máy sang xe điện

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hòa An thông tin về lộ trình khuyến khích, hỗ trợ việc chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch.

Theo đó, UBND TPHCM đã giao Sở GTVT TPHCM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM lập đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông. Các cơ quan cũng tham mưu các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu đãi và lộ trình hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình, tổ chức chuyển đổi sang phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh; hình thành tiêu chí, thủ tục, chính sách thu mua phương tiện cũ, hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đề án khuyến khích, hỗ trợ việc chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch dự kiến hoàn thành và trình HĐND TPHCM trong tháng 9 và sẽ triển khai thực hiện vào quý 1-2024.

Cũng tại họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin về kết quả điều tra, làm rõ các hành vi của người tự xưng là “đại đức Thích Tâm Phúc”. Người này tên Nguyễn Minh Phúc. Từ năm 2000 đến 2010, ông Phúc học tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) nhưng mới quy y, chưa xuất gia.

Đến năm 2010, ông Phúc về địa phương, tự lập chùa Ngộ Chân Tử và tự xưng là đại đức Thích Tâm Phúc. Cơ quan chức năng đã mời ông này làm việc, xử phạt, yêu cầu tháo dỡ biển chùa và không sinh hoạt tôn giáo tại nhà. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc thành lập các công ty, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, năm 2019, Công an huyện Củ Chi đã kiểm tra, phát hiện tại nhà ông Phúc treo nhiều huân chương, bằng khen các loại cùng 3 giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, có con dấu. Qua công tác giám định, tất cả giấy tờ này là giả. Người này khai nhận được người khác tặng để treo trong nhà. Do không xác định được bị hại, không phát hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lợi dụng để trục lợi nên công an đã thu hồi các giấy tờ trên, xử lý vi phạm hành chính, không ra quyết định khởi tố do không đủ cơ sở.

Thông tin thêm, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết cuối tháng 7, người tự xưng là “đại đức Thích Tâm Phúc” xuất hiện trong một quán nhậu. Qua quá trình kiểm tra, nhà sư giả này âm tính với ma túy.